За день с брянских улиц убрали больше 700 тонн песка

7 Апр 2020 2020-04-07T13:45:42+03:00

После уборки дороги и тротуары дезинфицируют

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За день с дорог и тротуаров в Брянске убрали 717 тонн песка, который скопился за зиму. В понедельник на городских улицах работали 74 единицы техники, сообщают в пресс-службе мэрии.

После генеральной уборки улицы обеззараживают растровом гипохлорита натрия. Для этого использовали больше 20 единиц техники. Дорожники обработали 134 улицы или 274 километра городских дорог.

Дезинфицировать улицы будут каждый день. Поливальные машины проезжают по автомобильным дорогам, пешеходным зонам и межквартальным проездам. Их даже заметили во дворах.

Подъезды должны обрабатывать управляющие компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU