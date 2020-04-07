2020-04-07T13:13:22+03:00
Общество

Брянцы получили 130 тысяч пропусков

Об этом рассказал глава региона на встрече с журналистами
Мария Дедкова
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К слову, по словам Александра Богомаза, в регионе на работу вышли около 120 тысяч человек.К слову, по словам Александра Богомаза, в регионе на работу вышли около 120 тысяч человек.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жители Брянской области получили 130 тысяч пропусков на передвижение во время действия режима самоизоляции. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз во время брифинга.

Напомним, пропуска выдали работникам предприятий, которые обеспечивают жизнь области, а также сотрудникам системообразующих организаций и организаций, которые не попадают под действие указа президента.

К слову, по словам Александра Богомаза, в регионе на работу вышли около 120 тысяч человек. Это 10% от всего населения области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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