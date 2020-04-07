Брянцы получили 130 тысяч пропусков

7 Апр 2020 2020-04-07T13:13:22+03:00

К слову, по словам Александра Богомаза, в регионе на работу вышли около 120 тысяч человек. Фото: Иван ВИСЛОВ

Об этом рассказал глава региона на встрече с журналистами

Изменить размер текста: A A

Жители Брянской области получили 130 тысяч пропусков на передвижение во время действия режима самоизоляции. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз во время брифинга.

Напомним, пропуска выдали работникам предприятий, которые обеспечивают жизнь области, а также сотрудникам системообразующих организаций и организаций, которые не попадают под действие указа президента.

К слову, по словам Александра Богомаза, в регионе на работу вышли около 120 тысяч человек. Это 10% от всего населения области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU