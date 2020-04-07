В Брянской области насчитали 2679 детей-сирот
К 1 апреля в Брянской области насчитали 2679 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как говорят в региональном департаменте социальной и демографической политики, их число уменьшается год от года.
Для сравнения еще четыре года назад сирот было почти в два раза больше.
За последние три месяца в семьи пристроили 63 малыша.
Лучше всего в семьи забирают сирот из Брянска, Злынковского, Почепского и Клетнянского районов.
Стоит отметить, что в 10 районах детей, оставшихся без попечения родителей, вообще нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU