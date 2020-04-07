2020-04-07T12:38:09+03:00
Общество

Брянцы смогут сдать налоговые декларации до 30 июля

Сроки кампании продлили на три месяца из-за коронавируса
Мария Дедкова
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Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля.Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Брянской области смогут сдать декларации в налоговую до 30 июля. Кампанию продлили на три месяца.

Отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля. Но из-за ситуации с коронавирусом сроки перенесли. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года, сообщают в пресс-службе УФНС по Брянской области.

Но срок подачи декларации не распространяется на тех, кто хочет получить налоговый вычет. В этих случаях направить документы можно в любое время в течение года.

Напомним, декларацию нужно подавать брянцам, которые продавали недвижимость, получали дорогие подарки, выигрывали в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доходы от зарубежных источников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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