У торгового центра в Бежице брянец до смерти забил приятеля

7 Апр 2020 2020-04-07T11:22:54+03:00

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32-летнего жителя Брянска подозревают в том, что он забил до смерти своего приятеля. ЧП произошло 3 апреля у ТЦ «Северный рынок» в Бежицком районе.

По версии следствия, мужчины повздорили. Злоумышленник ударил в лицо своего знакомого, а когда тот упал, еще несколько раз ударил его ногой по голове.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

- Подозреваемы задержан, ему предъявлено обвинение, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU