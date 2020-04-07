У торгового центра в Бежице брянец до смерти забил приятеля
32-летнего жителя Брянска подозревают в том, что он забил до смерти своего приятеля. ЧП произошло 3 апреля у ТЦ «Северный рынок» в Бежицком районе.
По версии следствия, мужчины повздорили. Злоумышленник ударил в лицо своего знакомого, а когда тот упал, еще несколько раз ударил его ногой по голове.
От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
- Подозреваемы задержан, ему предъявлено обвинение, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU