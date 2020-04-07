2020-04-07T10:41:50+03:00
Общество

Брянским медикам после работы с заболевшими коронавирусом выплатят 146,5 миллиона рублей

На средства защиты для них и на улучшение условий труда выделили 26 миллионов рублей
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Брянским медикам, работающим с заболевшими коронавирусом, выделят на стимулирующие выплаты 146,5 миллиона рублей. 100 миллионов рублей – это деньги из областного бюджета. 46,5 миллиона рублей направили из резервного фонда правительства России.

26 миллионов рублей потратят на средства защиты для медиков, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Эти деньги также пойдут на покупку оборудования и улучшение условий труда медработников.

Для врачей и медсестер выделили базу отдыха «Сосоновый бор» под Брянском. Они могут жить пока там. Это позволит защитить их семьи от возможного заражения. Здесь медработников будут кормить, обеспечат средствами дезинфекции, в том числе и для обработки одежды.

- Ситуация во всем мире, в стране непростая, - сказал брянский губернатор. - Все вернется на круги своя, просто по окончании карантина будут новые герои. Мы это время должны пережить, хоть и много недовольных. После всей этой напасти мы никого не забудем и отблагодарим врачей!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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