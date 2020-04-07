В Брянской области банки переходят на новый режим работы на время самоизоляции
В учреждениях хотят минимизировать контакты
Клиентам рекомендуют проводить операции онлайн.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянской области офисы крупных банков переходят на новый режим работы. В учреждениях хотят свести к минимуму контакты людей.
У крупных банков будут работать по одному офису в микрорайоне.Узнать их адреса можно на официальных сайтах. Небольшие банки также должны наладить работу хотя бы одного отделения в районе, сообщает ГТРК "Брянск".
Однако в Центробанке заявили, что все расчеты будут проходить по-прежнему.
Клиентам рекомендуют проводить операции онлайн.
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ИСТОЧНИК KP.RU