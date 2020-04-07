В Брянской области банки переходят на новый режим работы на время самоизоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T09:31:42+03:00

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В Брянской области офисы крупных банков переходят на новый режим работы. В учреждениях хотят свести к минимуму контакты людей.

У крупных банков будут работать по одному офису в микрорайоне.Узнать их адреса можно на официальных сайтах. Небольшие банки также должны наладить работу хотя бы одного отделения в районе, сообщает ГТРК "Брянск".

Однако в Центробанке заявили, что все расчеты будут проходить по-прежнему.

Клиентам рекомендуют проводить операции онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU