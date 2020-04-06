В Брянске на Полтиннике снесли три двухэтажных дома

6 Апр 2020 2020-04-06T09:24:34+03:00

Дома были построены в 1954 году. Фото: Марина АНТОНОВА

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В Брянске на проспекте Станке Димитрова снесли три двухэтажных дома недалеко от кольцевой развязки на Полтиннике. Последнее здание разрушили в воскресенье, 5 апреля. Тротуар на время работ перекрыли.

Дома построили в 50-х годах прошлого века. После реконструкции и расширения проспекта Станке Димитрова они оказались прямо у проезжей части. Пешеходам не осталось места для прохода. На тротуаре с трудом могли разойтись два человека.

Еще один похожий дом, который построили в 1953 году, пока стоит по адресу проспект Станке Димитрова, 78.

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ИСТОЧНИК KP.RU