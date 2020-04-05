2020-04-05T20:45:20+03:00
Общество

Брянская область получила деньги на продвижение здорового образа жизни

Региону выделили 31,5 миллиона рублей
Мария Дедкова
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Правительство страны утвердило распределение субсидий между 12 регионами на продвижение здорового образа жизни. На три года Брянская область получила 31,5 миллиона рублей.

Деньги выделили при условии, что свою долю внесут регионы.

Кроме Брянской области, субсидии получили Алтай, Тыва, Забайкальский край, Хабаровский край, Пермский край, Приморский край, а также Амурской, Сахалинской областям и Ненецкому, Чукотскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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