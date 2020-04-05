В Брянске на дезинфекцию улиц выехали 20 машин
В Брянске продолжили дезинфекцию дорог. За день 20 машин обработали 93 улицы протяженностью 233 километра. Дороги, остановки и тротуары полили раствором гипохлорита натрия.
Работы проходили на улицах Делегатской, Флотской, Вокзальной, Дуки, Бежицкой, Ямской, Пушкина, Никитина, проспекте Ленина и других.
Напомним, накануне в субботу специалисты дорожного управления провели дезинфекцию 43 улиц протяженностью 281 километр.
Обработку продолжат завтра, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU