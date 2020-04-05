2020-04-05T16:49:10+03:00
Общество

В Брянске на дезинфекцию улиц выехали 20 машин

Раствором гипохлорита натрия обработали 93 дороги
Мария Дедкова
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Дороги, остановки и тротуары полили раствором гипохлорита натрия.Дороги, остановки и тротуары полили раствором гипохлорита натрия.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжили дезинфекцию дорог. За день 20 машин обработали 93 улицы протяженностью 233 километра. Дороги, остановки и тротуары полили раствором гипохлорита натрия.

Работы проходили на улицах Делегатской, Флотской, Вокзальной, Дуки, Бежицкой, Ямской, Пушкина, Никитина, проспекте Ленина и других.

Напомним, накануне в субботу специалисты дорожного управления провели дезинфекцию 43 улиц протяженностью 281 километр.

Обработку продолжат завтра, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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