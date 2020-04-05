5 Апр 2020 2020-04-05T16:36:59+03:00

На реконструкцию потратят 6 миллионов рублей

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В Мглинском районе отремонтируют мост через Ипуть. На реконструкцию деревянного сооружения в селе Католино потратят 6 миллионов рублей. Деньги выделили из областного и районного бюджетов.

Работы будут проходить в рамках программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области».

Ремонт планируют завершить в конце июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU