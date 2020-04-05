В Мглинском районе отремонтируют мост
На реконструкцию потратят 6 миллионов рублей
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В Мглинском районе отремонтируют мост через Ипуть. На реконструкцию деревянного сооружения в селе Католино потратят 6 миллионов рублей. Деньги выделили из областного и районного бюджетов.
Работы будут проходить в рамках программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области».
Ремонт планируют завершить в конце июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU