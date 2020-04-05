В Брянской области пособия на детей от 3 до 7 лет будут платить с июня

5 Апр 2020 2020-04-05T09:40:58+03:00

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В Брянской области готовы начать выплачивать пособия на детей с 3 до 7 лет. Делать это будут с 1 июня. Родителям достаточно будет подать электронное заявление, а все остальные документы соберут органы соцзащиты.

Если в семье на 1 января был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые пять месяцев этого года тоже. Если три года исполнилось до июня, то родители могут претендовать на доплату за время с момента достижения малышом этого возраста.

Как говорят в правительстве региона, выплата устанавливается сразу на год. Пособие будет ровняться половине от регионального прожиточного минимума на ребенка. В последнем квартале 2019-го он составлял 9,9 тысячи рублей. Прожиточный минимум за первый квартал этого года утвердят до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU