В Брянске за день обработали 246 остановок дезинфицирующим средством
В Брянске за один день в субботу, 4 апреля, обработали дезинфицирующим средством 246 остановок из 587. Павильоны и площадки вокруг обеззараживали сотрудники ветслужб.
Дорожное управление дезинфицировало дороги с помощью гипохлорита натрия, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Для обработки использовали 26 единиц техники. Дорожники обработали 43 улицы протяженностью 281 километр. Работы шли во всех районах города.
Дезинфекция продолжится в воскресенье, 5 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU