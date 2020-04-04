2020-04-04T19:23:57+03:00
Общество

В Брянске за день обработали 246 остановок дезинфицирующим средством

Всего в городе 587 павильона
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске за один день в субботу, 4 апреля, обработали дезинфицирующим средством 246 остановок из 587. Павильоны и площадки вокруг обеззараживали сотрудники ветслужб.

Дорожное управление дезинфицировало дороги с помощью гипохлорита натрия, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Для обработки использовали 26 единиц техники. Дорожники обработали 43 улицы протяженностью 281 километр. Работы шли во всех районах города.

Дезинфекция продолжится в воскресенье, 5 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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