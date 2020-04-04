В Брянске выстроилась очередь за пропусками для сотрудников

4 Апр 2020 2020-04-04T19:53:50+03:00

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Жители Брянска выстроились в очередь за пропусками для сотрудников. Это директора предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели. Они руководят фирмами и заводами, которым разрешили работать с 6 апреля. Чтобы их сотрудники без препятствий добирались на работу, им нужно было оформить пропуск в районных администрациях.

Наши читатели прислали фотографии очереди у Советской районной администрации в центре Брянска. Судя по снимкам, люди стараются держать социальную дистанцию, некоторые даже надели маски.

Как и ожидалось, перед рабочим для некоторых понедельником, за пропусками обратятся многие.

- Нам пришлось готовить дополнительные документы, которые не указали изначально, - делится читатель. - Могли бы вести прием большим составом, чтобы очередь двигалась побыстрее.

Напомним, с 6 апреля в Брянске и области будут действовать только те пропуска, которые взяли работодатели в администрациях. Лично человек такой пропуск получить не сможет. Как доказать другие уважительные причины выхода на улицу, будь-то обращение за медицинской помощью или покупка продуктов пожилым родственникам, пока не продумали.

На 4 апреля в Брянске 19 человек больны коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU