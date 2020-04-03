В Брянске за нарушение режима закрыли протестантскую церковь

3 Апр 2020 2020-04-03T14:03:47+03:00

На богослужении оказались люди, которые могли распространить коронавирус

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В Брянске за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения закрыли церковь христиан веры евангельской «Пробуждение». Такое решение 1 апреля приняли в Бежицком районном суде. Религиозную организацию признали виновной в совершении административного правонарушения. В качестве наказания применили приостановление деятельности сроком на 90 суток, сообщают в пресс-службе УФССП России по Брянской области.

1 апреля здание церкви на улице Индустриальной в Бежице опечатали. При этом присутствовали представители Роспотребнадзора, правоохранители и судебные приставы.

Церковь евангелистов в Бежицком районе Брянска оказалась замешана в истории о массовом заражении людей коронавирусом. Один из ее прихожан заразился инфекцией от приехавших из Испании родственников. Пока болезнь не давала о себе знать, он пришел на богослужение. На нем присутствовало больше полсотни человек. Есть ли заболевшие среди прихожан, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU