2020-04-03T14:03:47+03:00
Общество

В Брянске за нарушение режима закрыли протестантскую церковь

На богослужении оказались люди, которые могли распространить коронавирус
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УФССП по Брянской области.Фото: пресс-служба УФССП по Брянской области.
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В Брянске за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения закрыли церковь христиан веры евангельской «Пробуждение». Такое решение 1 апреля приняли в Бежицком районном суде. Религиозную организацию признали виновной в совершении административного правонарушения. В качестве наказания применили приостановление деятельности сроком на 90 суток, сообщают в пресс-службе УФССП России по Брянской области.

1 апреля здание церкви на улице Индустриальной в Бежице опечатали. При этом присутствовали представители Роспотребнадзора, правоохранители и судебные приставы.

Церковь евангелистов в Бежицком районе Брянска оказалась замешана в истории о массовом заражении людей коронавирусом. Один из ее прихожан заразился инфекцией от приехавших из Испании родственников. Пока болезнь не давала о себе знать, он пришел на богослужение. На нем присутствовало больше полсотни человек. Есть ли заболевшие среди прихожан, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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