2020-04-03T10:53:23+03:00
Происшествия

В Брянске закрыли четыре подпольных казино

Организаторов незаконного бизнеса задержали
Елена РАКОВА
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Стражам порядка пришлось взламывать двери подпольных казино в Брянске.Стражам порядка пришлось взламывать двери подпольных казино в Брянске.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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Сразу четыре подпольных казино закрыли в Брянске. В незаконные игровые салоны на днях нагрянули полицейские и росгвардейцы.

- Во время обысков изъяли 35 компьютеров, документы и 13 мобильных телефонов, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Они содержали информацию об участниках преступной деятельности и способах ее совершения, сведения о ежедневной выручке каждого игрового салона с 2019 года по настоящее время. Задержали организаторов игорного бизнеса – 46-летних уроженца Рязанской области, и жительницу Брянска. А также пятерых активных участников группы.

По факту незаконной организации и проведения азартных игр следователи завели уголовное дело. Санкция по этой статье предусматривает штраф до полутора миллиона рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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