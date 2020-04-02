В Дятьковском районе на строительство спорткомплекса выделят 35 миллионов рублей

2 Апр 2020 2020-04-02T16:25:26+03:00

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В Дятьковском районе на строительство спортивного комплекса выделят больше 35 миллионов рублей. 25 миллионов 252 тысяч рублей уже поступила в район. Это субсидия по региональной программе «Спорт – норма жизни». Физкультурно-оздоровительный комплекс будет открытого типа, сообщает «Пламя труда».

Деньги выделяют на условиях софинансирования. Муниципалитет выделит 250 тысяч рублей. Еще 420 тысяч рублей пойдет проведение изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации. Площадку под ФОКОТ уже определили. Она находится в центре Дятькова.

Около 10 миллионов рублей направят на благоустройство территории вокруг комплекса. Здесь появятся беговые дорожки, коробка для хоккея и мини-футбола с трибунами для зрителей и раздевалками для спортсменов, игровая площадка, площадки для стритбола и воркаута.

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ИСТОЧНИК KP.RU