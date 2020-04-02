2020-04-02T16:25:26+03:00
Спорт

В Дятьковском районе на строительство спорткомплекса выделят 35 миллионов рублей

Деньги выделят из областного и местного бюджетов
Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Дятьковском районе на строительство спортивного комплекса выделят больше 35 миллионов рублей. 25 миллионов 252 тысяч рублей уже поступила в район. Это субсидия по региональной программе «Спорт – норма жизни». Физкультурно-оздоровительный комплекс будет открытого типа, сообщает «Пламя труда».

Деньги выделяют на условиях софинансирования. Муниципалитет выделит 250 тысяч рублей. Еще 420 тысяч рублей пойдет проведение изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации. Площадку под ФОКОТ уже определили. Она находится в центре Дятькова.

Около 10 миллионов рублей направят на благоустройство территории вокруг комплекса. Здесь появятся беговые дорожки, коробка для хоккея и мини-футбола с трибунами для зрителей и раздевалками для спортсменов, игровая площадка, площадки для стритбола и воркаута.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области на выплаты к 75-летию Победы потратят 900 миллионов рублей
В Брянской области из-за коронавируса отменили паломнические поездки
В Дятьковском районе на строительство спорткомплекса выделят 35 миллионов рублей
В Брянске выясняют причины гибели 16-летней школьницы
В Фокинском районе Брянска открылась новая детская поликлиника
В Брянске на улице 3-го Интернационала установят новые светофоры
На вокзале Брянск-Орловский заработали комплексы для досмотра багажа
Бывшую начальницу брянского таможенного поста будут судить за взятки
41-летнюю жительницу Клинцов подозревают в жестокой расправе над мужем
В Брянской области снизились цены на мясо, творог и сливочное масло
В Брянске продезинфицируют 587 остановок общественного транспорта
Брянские росгвардейцы вышли дежурить на улицы
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
В Брянске работнице железной дороги грозит срок за поддельный больничный
В Стародубе из-за коронавируса ищут всех вахтовиков из Москвы и Московской области
Вместе справимся!