Бывшую начальницу брянского таможенного поста будут судить за взятки

2 Апр 2020 2020-04-02T13:55:08+03:00

По версии следствия, незаконные вознаграждения женщина получала за перемещение товара через границу

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Бывшую начальницу Александровского таможенного поста Брянской таможни обвиняют в получении крупной взятки. Женщину арестовали.

По версии следствия, начальница таможенного поста в Севском районе с сентября прошлого до 23 января нынешнего года каждый месяц получала взятки от представителя коммерческих фирм. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 170 тысяч рублей. За эти деньги женщина не препятствовала таможенному оформлению товаров, которые перемещали через границу Российской Федерации.

Подозреваемую задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и службы собственной безопасности таможни. Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.

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ИСТОЧНИК KP.RU