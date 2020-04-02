В Брянске работнице железной дороги грозит срок за поддельный больничный

2 Апр 2020 2020-04-02T12:08:59+03:00

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В Брянске работнице железнодорожного предприятия грозит до двух лет колонии за то, что она исправила свой больничный лист. И предъявила его работодателю. Уголовное дело по статье «Подделка официального документа» передали для рассмотрения в Фокинский районный суд, сообщают в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, женщина взяла листок о нетрудоспособности в Брянской межрайонной больнице. Ей выдали его из-за болезни ребенка. Но в строке «приступить к работе» работница написала другую дату. Исправленный больничный она отдала работодателю.

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ИСТОЧНИК KP.RU