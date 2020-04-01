В Брянске пока не стали штрафовать нарушителей режима самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T15:30:40+03:00

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В Брянске полицейские пока не стали штрафовать нарушителей режима самоизоляции. На первый раз им вручают предупреждение. В бумаге указаны нормативные акты, по которым в регионе ввели режим повышенной готовности. Он предусматривает нахождение жителей в квартирах или домах, в том числе и садовых.

Штраф по статье 19.5 административного кодекса предусматривает штраф для граждан - от 300 до 500 рублей, для должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей, для юридических лиц - от 10 до 20 тысяч рублей.

Напомним, режим самоизоляции для всех ввели на территории Брянской области 31 марта. На день раньше на самоизоляцию отправили жителей Брянска. В городе есть не завозные случаи заболевания коронавирусом. Поэтому каждому стоит быть осторожнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU