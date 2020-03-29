Пристройка к брянскому театру драмы обойдется в 117 миллионов рублей

29 Март 2020 2020-03-29T12:11:15+03:00

Готово новое здание будет к 2023 году

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На реконструкцию брянского театра драмы планируют потратить 117 миллионов рублей. Такое решение принял губернатор Александр Богомаз.

Площадь новой пристройки составит 2254 квадратных метра. Сотрудники театра говорили, что им не хватает гримерных и репетиционных помещений, отсутствуют места для изготовления, хранения и монтировки декораций. Большинство из них хранится во дворе театра под открытым небом, который для этого не приспособлен.

Однако театралам придется подождать. Планируемый срок сдачи объекта - 2023 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU