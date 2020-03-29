Пристройка к брянскому театру драмы обойдется в 117 миллионов рублей
На реконструкцию брянского театра драмы планируют потратить 117 миллионов рублей. Такое решение принял губернатор Александр Богомаз.
Площадь новой пристройки составит 2254 квадратных метра. Сотрудники театра говорили, что им не хватает гримерных и репетиционных помещений, отсутствуют места для изготовления, хранения и монтировки декораций. Большинство из них хранится во дворе театра под открытым небом, который для этого не приспособлен.
Однако театралам придется подождать. Планируемый срок сдачи объекта - 2023 год.
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ИСТОЧНИК KP.RU