На ремонт спортзалов в Брянской области дополнительно выделили 220 миллионов рублей

28 Март 2020 2020-03-28T13:19:56+03:00

Еще 25 миллионов пойдут на оснащение залов спортинвентарем. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В Брянской области на ремонт спортзалов выделили дополнительно 220 миллионов рублей. Такое решение приняли депутаты регионального парламента.

Еще 25 миллионов пойдут на оснащение залов спортинвентарем.

Народные избранники внесли соответствующие коррективы в бюджет.

К слову, на 73 миллиона рублей увеличили финансирование по модернизации детских школ искусств. 50 миллионов рублей пойдут на стимулирование программ развития жилищного строительства в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU