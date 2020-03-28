На ремонт спортзалов в Брянской области дополнительно выделили 220 миллионов рублей
Такое решение приняли депутаты регионального парламента
Еще 25 миллионов пойдут на оснащение залов спортинвентарем.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области на ремонт спортзалов выделили дополнительно 220 миллионов рублей. Такое решение приняли депутаты регионального парламента.
Еще 25 миллионов пойдут на оснащение залов спортинвентарем.
Народные избранники внесли соответствующие коррективы в бюджет.
К слову, на 73 миллиона рублей увеличили финансирование по модернизации детских школ искусств. 50 миллионов рублей пойдут на стимулирование программ развития жилищного строительства в регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU