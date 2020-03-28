2020-03-28T09:45:15+03:00
Общество

Новый случай коронавируса в Брянске: мужчина вернулся из Европы

Новый случай коронавируса в Брянске подтвердили 28 марта
Мария Дедкова
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Медики оценивают состояние пациента как удовлетворительное.Медики оценивают состояние пациента как удовлетворительное.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новый случай коронавируса в Брянске выявили 28 марта. Об этом в 9.20 сообщили в оперативном штабе. Это третий случай заболевания коронавирусом в Брянске.

Проба на коронавирус дала положительный результат у пациента, который уже находился под наблюдением в специализированном изолированном боксе Брянской областной инфекционной больницы №1.

Заразившимся оказался житель Брянщины, который также вернулся из Европы.

Медики оценивают состояние пациента как удовлетворительное. В больнице ему оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, до этого в Брянской области выявили еще два случая коронавируса. Одна женщина вернулась из ОАЭ, другая - из Испании.

По вопросам коронавируса звоните на «горячую линию»: 8(4832)64-47-10 или 8-800-30158-69.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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