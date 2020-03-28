Новый случай коронавируса в Брянске: мужчина вернулся из Европы
Новый случай коронавируса в Брянске выявили 28 марта. Об этом в 9.20 сообщили в оперативном штабе. Это третий случай заболевания коронавирусом в Брянске.
Проба на коронавирус дала положительный результат у пациента, который уже находился под наблюдением в специализированном изолированном боксе Брянской областной инфекционной больницы №1.
Заразившимся оказался житель Брянщины, который также вернулся из Европы.
Медики оценивают состояние пациента как удовлетворительное. В больнице ему оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, до этого в Брянской области выявили еще два случая коронавируса. Одна женщина вернулась из ОАЭ, другая - из Испании.
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ИСТОЧНИК KP.RU