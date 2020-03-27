В Брянске за наркозакладки осужденным дали 17 лет колонии на двоих

27 Март 2020 2020-03-27T19:05:06+03:00

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Брянске прошел суд над двумя украинцами, которых обвиняют в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области, фигурантам дела - 24 и 26 лет.

В суде установили, что в мае 2019 года молодые люди получили от неустановленных лиц 20 свертков с наркотиком общей массой 14,266 граммов.

- Из них они сделали «закладки», местоположение которых сфотографировали и зафиксировали, - рассказали в прокуратуре. – Оставшиеся наркотики иностранцы планировали сбыть аналогичным способом в других частях города, однако их задержали правоохранители.

Суд назначил виновным по 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU