Заповедник «Брянский» лес закроют для туристов из-за коронавируса
Заповедник «Брянский лес» временно не будет принимать туристические и экскурсионные группы, а также размещать гостей. Карантинные меры из-за профилактики коронавируса введут с 30 марта по 15 апреля, сообщили в пресс-службе заповедника.
Кроме того, с 30 марта по 30 апреля приостановят работу с детскими группами. Экскурсии и экологические экспедиции отменят или перенесут.
- Наш визит-центр по приказу Минприроды РФ не работает с 30 марта по 3 апреля, - рассказали в «Брянском лесу».- Мы просим наших гостей в эти дни воздержаться от приезда на центральную усадьбу заповедника. Наши инспектора охраны работают по графику.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU