Заповедник «Брянский» лес закроют для туристов из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T18:47:29+03:00

Жителей и гостей региона просят воздержаться от приезда на центральную усадьбу заповедника. Фото: заповедник "Брянский лес"

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Заповедник «Брянский лес» временно не будет принимать туристические и экскурсионные группы, а также размещать гостей. Карантинные меры из-за профилактики коронавируса введут с 30 марта по 15 апреля, сообщили в пресс-службе заповедника.

Кроме того, с 30 марта по 30 апреля приостановят работу с детскими группами. Экскурсии и экологические экспедиции отменят или перенесут.

- Наш визит-центр по приказу Минприроды РФ не работает с 30 марта по 3 апреля, - рассказали в «Брянском лесу».- Мы просим наших гостей в эти дни воздержаться от приезда на центральную усадьбу заповедника. Наши инспектора охраны работают по графику.

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ИСТОЧНИК KP.RU