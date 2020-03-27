На ремонт воинских мемориалов в Брянске выделили 1,2 миллиона рублей

27 Март 2020 2020-03-27T18:52:07+03:00

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В Брянске проверили состояние воинских мемориалов на кладбищах. Здесь к 9 мая идут работы по благоустройству, рассказали в пресс-службе мэрии.

На кладбище по улице Почтовой ремонтируют мемориал в память о погибших воинах- освободителях Брянска и Бежицы. На Бордовичском кладбище обновляют памятник павшим воинам.

- Здесь реконструировали стену, которая входит в композицию памятника, - говорят в горадминистрации. - Сейчас ремонтируют стелу, которую позже украсит пятиконечная звезда и георгиевская лента. Декоративные элементы сделали по спецзаказу.

А на Центральном кладбище в Советском районе обновляют Аллею Героев и укладывают плитку. Кроме того, ко Дню Победы установят новый памятник на могиле неизвестного летчика на кладбище в поселке Снежка.

По словам директора муниципального специализированного предприятия по вопросам похоронного дела Сергея Щемелинина, всего на городских кладбищах расположены 11 воинских мемориалов. На их благоустройство предприятие выделило более 1,2 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU