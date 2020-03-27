Брянский театр кукол готовит персонажей для нового спектакля

27 Март 2020 2020-03-27T18:04:53+03:00

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Даже на карантине брянские кукольники продолжают трудиться. Об этом коллектив сообщил на своем сайте в Международный день театра, 27 марта.

В частности, полным ходом идет подготовка к новому спектаклю «Волшебное кольцо» по сказке Бориса Шергина. Художники и бутафоры создают куклы и декорации.

- Спектакль будет ставить режиссер из Калининграда Дмитрий Смагин, - рассказали в Брянском театре кукол. – В Брянске уже побывала художник-постановщик из Калининграда Татьяна Борисова. Музыку для спектакля написал тамбовский композитор Роман Божилин.

Продолжаются и репетиции. Актеры обновляют старые спектакли «Клочки по заулочкам» и «Аистенок и пугало».

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ИСТОЧНИК KP.RU