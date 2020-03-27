В Гордеевском районе две женщины украли металлические запчасти со склада

27 Март 2020 2020-03-27T16:02:54+03:00

Ущерб оценили в 25 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Двух жительниц Гордеевского района подозревают в том, что они украли металлические изделия со склада. Инцидент произошел в деревне Завод-Корецкий.

В полицию обратился 52-летний хозяин склада. Он рассказал, что неизвестные отогнули несколько досок, пробрались внутрь и вынесли все ценное содержимое – от автомобильных запчастей до электропроводки. Причиненный ущерб оценили в 25 тысяч рублей.

- Полицейские установили, что к преступлению причастны 30-летняя и 51-летняя женщины, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Они признались в преступлении и возместили ущерб.

Подозреваемым предъявили обвинение по статье «Кража». Санкция по ней предусматривает до пяти лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU