2020-03-27T16:02:54+03:00
Происшествия

В Гордеевском районе две женщины украли металлические запчасти со склада

Ущерб оценили в 25 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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Двух жительниц Гордеевского района подозревают в том, что они украли металлические изделия со склада. Инцидент произошел в деревне Завод-Корецкий.

В полицию обратился 52-летний хозяин склада. Он рассказал, что неизвестные отогнули несколько досок, пробрались внутрь и вынесли все ценное содержимое – от автомобильных запчастей до электропроводки. Причиненный ущерб оценили в 25 тысяч рублей.

- Полицейские установили, что к преступлению причастны 30-летняя и 51-летняя женщины, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Они признались в преступлении и возместили ущерб.

Подозреваемым предъявили обвинение по статье «Кража». Санкция по ней предусматривает до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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