Брянское МРЭО ГИБДД изменило формат работы из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T12:31:16+03:00

Теперь на прием нужно записываться через госуслуги

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Из-за угрозы распространения коронавируса на новый режим работы перешло МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области. Об этом рассказали в Госавтоинспекции в пятницу, 27 марта.

Теперь прием граждан в МРЭО и его подразделения будет происходить исключительно по записи через портал госуслуг.

Получить дополнительную информацию и записаться на прием можно так же по телефонам:

МРЭО ГИБДД г. Брянск: (4832) 72-84-91; (4832) 72-84-76;

МРЭО ГИБДД г. Клинцы: (48336) 4-05-38; (48336) 4-34-86;

МРЭО ГИБДД г. Трубчевск: (48352) 2-63-77.

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ИСТОЧНИК KP.RU