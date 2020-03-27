В Брянской области до 1 июня приостановили бронирование мест в санаториях

27 Март 2020 2020-03-27T11:07:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области с 28 марта до 1 июня приостановили бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаториях и детских оздоровительных лагерях. Это не касается тех, кто находится в служебных командировках. Соответствующие изменения внесли в постановление правительства Брянской области об установлении режима повышенной готовности в регионе. Напомним, он действует с 17 марта. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Те, кто уже находится в местах отдыха, должны соблюдать режим самоизоляции до срока окончания действия путевки.

Похожие меры приняли на всей территории страны.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU