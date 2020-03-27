В Брянской области до 1 июня приостановили бронирование мест в санаториях
В Брянской области с 28 марта до 1 июня приостановили бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаториях и детских оздоровительных лагерях. Это не касается тех, кто находится в служебных командировках. Соответствующие изменения внесли в постановление правительства Брянской области об установлении режима повышенной готовности в регионе. Напомним, он действует с 17 марта. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Те, кто уже находится в местах отдыха, должны соблюдать режим самоизоляции до срока окончания действия путевки.
Похожие меры приняли на всей территории страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU