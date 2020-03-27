В Брянске у будущего кольца на Советской появились новые "зебры"
В Брянске на месте будущей кольцевой развязки на улице Советской появились новые пешеходные переходы. "Зебры" нарисовали на улицах Крахмалева и Фокина - у здания областного УГИБДД. Фотографии в пятницу, 27 марта, прислали в редакцию наши читатели.
Еще одна "зебра" появилась на Крахмалева.Фото: Марина АНТОНОВА
Пешеходная дорожка у перехода свяжет улицы Советская и Фокина.
Напомним, на строительство новой дороги на улице Советской потратят около 380 миллионов рублей. Светофор на перекрестке с улицей Крахмалева ликвидируют. На его месте появится развязка. Улицу Советскую продлят до улицы Объездной. Она выйдет к торговому центру "Аэропарк". На выезде тоже обустроят кольцо.
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ИСТОЧНИК KP.RU