В Брянске у будущего кольца на Советской появились новые "зебры"

27 Март 2020 2020-03-27T09:21:04+03:00

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В Брянске на месте будущей кольцевой развязки на улице Советской появились новые пешеходные переходы. "Зебры" нарисовали на улицах Крахмалева и Фокина - у здания областного УГИБДД. Фотографии в пятницу, 27 марта, прислали в редакцию наши читатели.

Еще одна "зебра" появилась на Крахмалева.Фото: Марина АНТОНОВА

Пешеходная дорожка у перехода свяжет улицы Советская и Фокина.

Напомним, на строительство новой дороги на улице Советской потратят около 380 миллионов рублей. Светофор на перекрестке с улицей Крахмалева ликвидируют. На его месте появится развязка. Улицу Советскую продлят до улицы Объездной. Она выйдет к торговому центру "Аэропарк". На выезде тоже обустроят кольцо.

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ИСТОЧНИК KP.RU