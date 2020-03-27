2020-03-27T07:52:18+03:00
Общество

Семья из Брянска застряла в индийском Гоа из-за коронавируса

Русских туристов обещают вывезти в середине апреля
Марина АНТОНОВА
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Семья из Брянска с маленьким ребенком застряла на курорте Гоа в Индии из-за коронавируса. Они улетели из России еще до Нового года. А теперь не могут вернуться обратно. Об этом женщина написала в социальных сетях.

Чартерные рейсы из-за пандемии отменили. До Дели, откуда отправляются регулярные рейсы в Москву, не добраться. Общественный транспорт не ходит. А расстояние до столицы около 1500 километров, сообщает "Комсомольская правда".

У семьи из Брянска заканчивается еда и вода. Индийские полицейские строго следят за тем, чтобы люди не выходили на улицу. Паре посоветовали воспользоваться доставкой продовольствия и лекарств.

Застрявшие на Гоа туристы подписывают петицию, где просят российские власти эвакуировать их. Их обещают вывезти в Россию в середине апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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