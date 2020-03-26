2020-03-26T18:46:31+03:00
Общество

Брянцы стали реже гибнуть на дорогах

В УГИБДД подвели итоги года
Ольга УМАРОВА
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По сравнению с прошлым годом число погибших в ДТП брянцев снизилось на 10 процентов.По сравнению с прошлым годом число погибших в ДТП брянцев снизилось на 10 процентов.Фото: Сергей ГАПОН
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На брянских дорогах стало меньше смертельных ДТП. Об этом рассказали на брифинге в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По сравнению с прошлым годом число погибших в автоавариях брянцев снизилось на 10 процентов. Однако за последние два месяца полицейские отметили рост аварийности. Произошло160 ДТП, в которых погибло 27 человек (прирост 50%) и пострадало188.

- Почти все погибшие пешеходы пострадали из-за собственной неосторожности, - рассказали на брифинге.

По словам начальника УГИБДД Михаила Будылина, за последние семь лет наблюдается положительная тенденция: снижается общее число ДТП и количество пострадавших. Так, в 2019 году зафиксировали самую низкая смертность на автодорогах области, начиная с 1974 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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