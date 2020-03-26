В садиках и школах Мглинского района кормили детей опасными продуктами

26 Март 2020 2020-03-26T16:58:55+03:00

С проверкой в образовательные учреждения пришли сотрудники прокуратуры. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В сельских детсадах и школах Мглинского района развели антисанитарию. За тем, как в учреждениях организовано питание, проследили сотрудники прокуратуры.

Правоохранители проверили Краснокосаровскую и Луговецкую школы, а так же Луговецкий детский сад «Ивушка» и Симонтовский садике. И нашли немало нарушений.

- Сотрудники пользуются разбитой посудой, в морозильной камере вместе находятся мясные полуфабрикаты и «молочка», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Кроме того, детей кормят продукцией домашнего изготовления, есть нарушения с суточными пробами и температурным режимом холодильного оборудования.

Руководителям образовательных учреждений внесли представления. А на трех виновных сотрудников завели пять административных дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU