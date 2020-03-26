Брянцу дали восемь лет «строгача» за смерть знакомого

26 Март 2020 2020-03-26T16:36:30+03:00

Осужденный считает, что его вина не доказана

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В Навлинском районе вынесли приговор 40-летнему местному жителю, по вине которого погиб мужчина. Трагедия произошла в августе 2019 года, рассказали в областной прокуратуре.

Осужденный поссорился со своим знакомым и начал его бить. Позже стражи порядка насчитали не менее 28 ударов кулаками и ногами в по всему телу и лицу.

- Суд признал фигуранта дела виновным и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Осужденный и его защитник с приговором не согласились и обратились в областной суд. По мнению адвоката, вина не доказана.

Однако разжалобить суд брянцу не удалось, и приговор оставили без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU