Брянцу дали восемь лет «строгача» за смерть знакомого
В Навлинском районе вынесли приговор 40-летнему местному жителю, по вине которого погиб мужчина. Трагедия произошла в августе 2019 года, рассказали в областной прокуратуре.
Осужденный поссорился со своим знакомым и начал его бить. Позже стражи порядка насчитали не менее 28 ударов кулаками и ногами в по всему телу и лицу.
- Суд признал фигуранта дела виновным и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Осужденный и его защитник с приговором не согласились и обратились в областной суд. По мнению адвоката, вина не доказана.
Однако разжалобить суд брянцу не удалось, и приговор оставили без изменений.
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ИСТОЧНИК KP.RU