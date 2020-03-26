2020-03-26T16:02:55+03:00
Общество

В Брянской области открыли «горячую линию» для малого бизнеса

Он больше всего пострадает от карантинных каникул
Марина АНТОНОВА
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Телефон будет доступен по будням с 8.30 до 18.00.Телефон будет доступен по будням с 8.30 до 18.00.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянской области открыли «горячую линию» для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщают в оперативном штабе региона. Предприниматели смогут узнать о мерах государственной поддержки предпринимателей, рассказать, с какими проблемами им пришлось столкнуться, и получить ответы от профильных организаций.

Телефон будет доступен по будням с 8.30 до 18.00.

Если бизнесмен позвонит на «горячую линию» в нерабочее время, его номер запишут и перезвонят позже. Также обращение можно отправить в электронном виде.

Малый и средний бизнес больше всего пострадает от карантинных каникул, которые объявил президент. Напомним, они начнутся в понедельник, 30 марта. За сотрудниками работодатели должны сохранить средний заработок.

Телефон горячей линии: (4832) 62-96-57. Круглосуточно вопросы можно задавать через специальную форму на сайте Мойбизнес32.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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