В Брянской области открыли «горячую линию» для малого бизнеса
В Брянской области открыли «горячую линию» для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщают в оперативном штабе региона. Предприниматели смогут узнать о мерах государственной поддержки предпринимателей, рассказать, с какими проблемами им пришлось столкнуться, и получить ответы от профильных организаций.
Телефон будет доступен по будням с 8.30 до 18.00.
Если бизнесмен позвонит на «горячую линию» в нерабочее время, его номер запишут и перезвонят позже. Также обращение можно отправить в электронном виде.
Малый и средний бизнес больше всего пострадает от карантинных каникул, которые объявил президент. Напомним, они начнутся в понедельник, 30 марта. За сотрудниками работодатели должны сохранить средний заработок.
Телефон горячей линии: (4832) 62-96-57. Круглосуточно вопросы можно задавать через специальную форму на сайте Мойбизнес32.рф.
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ИСТОЧНИК KP.RU