В Брянской области ищут пропавшего Анатолия Семченкова

26 Март 2020 2020-03-26T13:49:49+03:00

68-летний мужчина не выходит на связь с 22 марта

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В Брянской области добровольцы и полицейские ищут пропавшего Анатолия Семченкова.

68-летний мужчина ушел из дома в деревне Левенка, что в Стародубском районе еще 22 марта, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск» в соцсетях. С тех пор о местонахождении пенсионера ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, плотного телосложения, седые короткие волосы, серые глаза.

На момент пропажи был одет в бежевую куртку, темно-синее трико и серую шапку. Обут в кроссовки.

Если видели Анатолия Семченкова или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам. Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU