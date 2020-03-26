В Брянской области ищут пропавшего Анатолия Семченкова
В Брянской области добровольцы и полицейские ищут пропавшего Анатолия Семченкова.
68-летний мужчина ушел из дома в деревне Левенка, что в Стародубском районе еще 22 марта, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск» в соцсетях. С тех пор о местонахождении пенсионера ничего не известно.
Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, плотного телосложения, седые короткие волосы, серые глаза.
На момент пропажи был одет в бежевую куртку, темно-синее трико и серую шапку. Обут в кроссовки.
Если видели Анатолия Семченкова или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам. Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU