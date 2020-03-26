Дюжину брянцев с подозрением на коронавирус выписали из больницы

26 Март 2020 2020-03-26T13:37:39+03:00

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12 жителей Брянской области, у которых подозревали коронавирус, выписали из больницы. Об этом рассказала главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова на заседании Брянской областной Думы в четверг, 26 марта. Еще 21 человек остаются под наблюдением медиков.

Эти люди вернулись из заграницы с признаками ОРВИ. Их поместили в стационар и изолировали от остальных пациентов. Анализы шестерых человек отправили в новосибирский исследовательский центр «Вектор».

Людмила Трапезникова напомнила тем брянцам, кто вернулся из неблагополучных по коронавирусу стран, о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Сейчас на домашнем карантине находится около двух тысяч человек. Пенсионеры и люди, страдающие хроническими заболеваниями, также не должны выходить из дома без надобности.

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ИСТОЧНИК KP.RU