В Брянске начался ремонт на улице Бурова

26 Март 2020 2020-03-26T13:33:33+03:00

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В Брянске началось благоустройство улицы Бурова. Ее будут ремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Подрядчик уже приступил к работам, начав их с обустройства тротуаров, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Здесь заменят асфальт. Также будут обустроены съезды, заездные карманы, остановочные площадки для общественного транспорта. По окончании капремонта на автодороге нанесут разметку, установят новые дорожные знаки.

Стоимость работ составит 43,5 миллиона рублей.

А вот новые фонари на улице Бурова установили два года назад, их менять не будут.

Также в этом году заменят изношенное покрытие на мосту через Болву. Новый асфальт уложат методом «больших карт».

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ИСТОЧНИК KP.RU