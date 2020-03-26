2020-03-26T13:19:37+03:00
Общество

В Брянской области на борьбу с коронавирусом выделят 26 миллионов рублей

Увеличить бюджет решили депутаты облдумы
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Решение приняли на заседании облдумы 26 марта.Решение приняли на заседании облдумы 26 марта.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Брянской области на борьбу с коронавирусом дополнительно выделили 26 миллионов рублей. Решение об увеличении расходов бюджета приняли депутаты на заседании областной Думы, которое прошло в четверг, 26 марта.

Эти деньги пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Их собирались приобрести восемь штук к 500 имеющимся. А также – на защитные костюмы для врачей и мобильные боксы для перевозки инфицированных.

В правительстве региона сообщают, что система здравоохранения Брянской области готова к любому развитию событий, даже неблагоприятному.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
В Брянской области ищут пропавшего Анатолия Семченкова
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
Дюжину брянцев с подозрением на коронавирус выписали из больницы
В Брянске начался ремонт на улице Бурова
В Брянской области на борьбу с коронавирусом выделят 26 миллионов рублей
В Брянской области из-за коронавируса стали меньше болеть кишечными инфекциями
В брянском драмтеатре премьеру спектакля перенесли в онлайн из-за коронавируса
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Подробности ДТП в Карачевском районе: погиб 19-летний автомобилист
В Карачевском районе произошло крупное ДТП
В Брянске маршрутчика наказали за проезд на красный свет
В Брянске открыли виртуальную выставку о людях культуры
В Брянской области увеличили производство мяса
Брянцев старше 65 лет хотят отправить на самоизоляцию