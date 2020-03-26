В Брянской области на борьбу с коронавирусом выделят 26 миллионов рублей

26 Март 2020 2020-03-26T13:19:37+03:00

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В Брянской области на борьбу с коронавирусом дополнительно выделили 26 миллионов рублей. Решение об увеличении расходов бюджета приняли депутаты на заседании областной Думы, которое прошло в четверг, 26 марта.

Эти деньги пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Их собирались приобрести восемь штук к 500 имеющимся. А также – на защитные костюмы для врачей и мобильные боксы для перевозки инфицированных.

В правительстве региона сообщают, что система здравоохранения Брянской области готова к любому развитию событий, даже неблагоприятному.

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ИСТОЧНИК KP.RU