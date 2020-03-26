2020-03-26T13:13:57+03:00
Общество

В Брянской области из-за коронавируса стали меньше болеть кишечными инфекциями

Об этом рассказала главный санитарный врач региона
Марина АНТОНОВА
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Главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Брянской области из-за пандемии коронавируса на 30 процентов снизился уровень заболеваемости кишечными инфекциями. Об этом рассказала главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции. Оно прошло 25 марта в областном правительстве.

Это связано с мерами профилактики коронавируса. Брянцы стали более ответственно подходить к правилам гигиены. Проще сказать – чаще мыть руки. Это один из эффективных методов профилактики.

Напомним, в Брянской области коронавирус подтвердили у двух человек. 34-летняя женщина приехала из ОАЭ. 73-летняя пенсионерка вернулась из Испании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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