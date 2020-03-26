В Брянской области из-за коронавируса стали меньше болеть кишечными инфекциями

26 Март 2020 2020-03-26T13:13:57+03:00

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В Брянской области из-за пандемии коронавируса на 30 процентов снизился уровень заболеваемости кишечными инфекциями. Об этом рассказала главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции. Оно прошло 25 марта в областном правительстве.

Это связано с мерами профилактики коронавируса. Брянцы стали более ответственно подходить к правилам гигиены. Проще сказать – чаще мыть руки. Это один из эффективных методов профилактики.

Напомним, в Брянской области коронавирус подтвердили у двух человек. 34-летняя женщина приехала из ОАЭ. 73-летняя пенсионерка вернулась из Испании.

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ИСТОЧНИК KP.RU