2020-03-26T08:59:39+03:00
Экономика

В Брянской области увеличили производство мяса

Прирост составил 168,7 процента
Максим Рябцев
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В Брянской области увеличили производство мяса. Так, за пять лет показывает объем скота и птицы в живом весе увеличился до 425, 4 тонны. Это на 168,7 процента больше, чем в 2014 году.

Как говорят в правительстве региона, таких результатов удалось добиться после того, как уделили внимание развитию села.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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