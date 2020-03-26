26 Март 2020 2020-03-26T08:59:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области увеличили производство мяса. Так, за пять лет показывает объем скота и птицы в живом весе увеличился до 425, 4 тонны. Это на 168,7 процента больше, чем в 2014 году.

Как говорят в правительстве региона, таких результатов удалось добиться после того, как уделили внимание развитию села.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU