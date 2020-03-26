В Брянской области увеличили производство мяса
Прирост составил 168,7 процента
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В Брянской области увеличили производство мяса. Так, за пять лет показывает объем скота и птицы в живом весе увеличился до 425, 4 тонны. Это на 168,7 процента больше, чем в 2014 году.
Как говорят в правительстве региона, таких результатов удалось добиться после того, как уделили внимание развитию села.
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ИСТОЧНИК KP.RU