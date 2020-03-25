2020-03-25T21:45:24+03:00
Общество

В Трубчевском районе благоустроят 118 памятников и захоронений

Столько мемориалов насчитывается в районе
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Работы начались в деревне Телец.Работы начались в деревне Телец.
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В Трубчевском районе перед Днем Победы благоустроят 118 памятников и воинских захоронений. Столько мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, насчитывается в районе. Их приведут в порядок перед Днем Победы.

Сейчас работы идут над братской могилой в деревне Телец. Здесь похоронены 17 красноармейцев и партизан.

Старый постамент памятника демонтировали и сделали основание для нового. Фундамент и ограду покрасят свежей краской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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