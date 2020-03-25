2020-03-25T21:35:20+03:00
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Две брянские школы искусств получили новые музыкальные инструменты

Духовые инструменты вручили 24 марта
Марина АНТОНОВА
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Фото: Департамент культуры Брянской области.Фото: Департамент культуры Брянской области.
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Две брянские школы искусств получили новые музыкальные инструменты. Это детская школа искусств №3 имени Г. В. Свиридова и Дятьковская детская школа искусств. Духовые инструменты отечественного производства вручили 24 марта.

- Наличие таких инструментов в процессе обучения одаренных детей поможет добиться высоких результатов в освоении предпрофессиональных программ в области музыкального искусства, - говорят в пресс-службе департамента культуры Брянской области.

Напомним, в январе 2020 года девять ДШИ в Брянской области получили новые ксилофоны. А в прошлом году на музыкальные инструменты, специализированное оборудование и учебную литературу потратили почти 20 миллионов рублей. Деньги выделили в рамках национального проекта «Культура».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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