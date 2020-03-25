2020-03-25T18:19:49+03:00
Общество

В Брянске раньше обычного начался капитальный ремонт дорог

Мария Дедкова
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В этом году дорожники в Брянске раньше обычного приступили к работам. Дорожников заметили на улицах Белорусской, Челюскинцев, Чичерина, на бульваре Щорса и улице 22 Съезда КПСС.

Напомним, в этом году на ремонт выделили 1,8 миллиарда рублей.

Большая часть работ пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

714 миллионов рублей направят на строительство Литейного моста и дороги Брянск I-Брянск II. Еще 760 миллионов пойдут на капремонт и благоустройство улиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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