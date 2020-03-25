2020-03-25T17:46:51+03:00
Происшествия

Жителя Севского района заподозрили в жестоком убийстве знакомого

По версии следствия, мужчина задушил приятеля во время ссоры
Мария Дедкова
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Следователи ходатайствуют перед судом о заключении под стражу.Следователи ходатайствуют перед судом о заключении под стражу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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По подозрению в убийстве задержали 30-летнего жителя Севского района Брянской области.

По версии следствия, утром 17 марта он был в гостях у своего знакомого односельчанина. Вместе они выпивали. Во время застолья мужчины поссорились. И гость задушил хозяина дома.

- Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Подозреваемый задержан. Следователи ходатайствуют перед судом о заключении под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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