В Брянской области будут судить двух участников преступной группы
В Брянской области под суд пойдут два участника преступной группы. Их обвиняют в организации незаконного канала миграции.
По версии следствия, житель Севского района получил от жителя Московской области деньги за помощь в изготовлении миграционных карт.
С марта 2017 года по октябрь 2018 года вблизи международного автомобильного пункта пропуска «Троебортное» иностранцам злоумышленники выдавали документы, подтверждающих пересечение ими госграницы.
За это преступление мужчинам грозит до семи лет колонии и штраф до 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU