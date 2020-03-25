В Брянской области будут судить двух участников преступной группы

25 Март 2020 2020-03-25T17:17:21+03:00

Им грозит до семи лет колонии за незаконную организацию канала миграции

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В Брянской области под суд пойдут два участника преступной группы. Их обвиняют в организации незаконного канала миграции.

По версии следствия, житель Севского района получил от жителя Московской области деньги за помощь в изготовлении миграционных карт.

С марта 2017 года по октябрь 2018 года вблизи международного автомобильного пункта пропуска «Троебортное» иностранцам злоумышленники выдавали документы, подтверждающих пересечение ими госграницы.

За это преступление мужчинам грозит до семи лет колонии и штраф до 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU