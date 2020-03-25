В Брянске убийца 19-летнего парня не разжалобил вышестоящий суд

25 Март 2020 2020-03-25T16:21:03+03:00

Виновный отправится на 11 лет в колонию строгого режима

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В Брянске убийца 19-летнего парня в Бежицком районе Брянска не разжалобил вышестоящий суд. Виновный 29-летний мужчина оправится на 11 лет в колонию строгого режима.

Громкое преступление произошло 24 июля прошлого года. Тело молодого человека нашли возле дома №9 на улице Ульянова. В суде установили, что пьяный мужчина после словесной перепалки с молодым человеком ударил его не меньше пяти раз ножом по телу и шее. Раны оказались смертельными.

Осужденный посчитал приговор слишком суровым и попытался обжаловать его. Но апелляцию не удовлетворили, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Вердикт уже вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU