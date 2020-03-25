2020-03-25T15:51:29+03:00
Общество

В Брянске за маршрутчиками будут следить волонтеры с камерами

Операция «Автобус» проходит в городе с 24 по 27 марта
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске за водителями автобусов и маршрутных такси будут следить волонтеры. Профилактическая операция проходит в городе с 24 по 27 марта. Нарушения молодые люди будут снимать на камеры мобильных телефонов.

По мнению Госавтоинспекции, в них недостатка не будет. Так как водители маршруток постоянно разговаривают во время движения по телефону, берут деньги за проезд, забывают включить поворотники, выезжают с остановок с незакрытыми дверьми.

- Такие мероприятия будут проводить регулярно, - отмечают в ОГИБДД по городу Брянску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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