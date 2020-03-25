2020-03-25T14:36:16+03:00
Общество

Информация о третьем заболевшем коронавирусом в Брянске оказалась фейком

Жителей области призывают сохранять спокойствие
Мария Дедкова
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На 14.00 25 марта в Брянской области только два заболевших.На 14.00 25 марта в Брянской области только два заболевших.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Информация о третьем заболевшем коронавирусом в Брянске оказалась недостоверной. Об этом сообщает оперативный штаб. На 14.00 25 марта в Брянской области только два заболевших.

- Цель таких сообщений – создать ложное представление о ситуации с распространением коронавируса как в России, так и в нашем регионе, спровоцировать панику у жителей, - говорят представители оперштаба. - Мы призываем жителей Брянской области, сохранять спокойствие, доверять только надежным и проверенным источникам информации: данным, поступающим из регионального оперативного штаба, из правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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